Reggina-Parma è terminata 2-1. La sfida del Granillo, valida per la nona giornata del campionato di Serie B, ha visto prevalere gli amaranto, saliti al terzo posto del campionato, a solo un punto dal Brescia secondo. Di seguito le parole dei protagonisti al termine del match.

Alfredo Aglietti (allenatore Reggina): «È stata una partita bellissima da parte nostra. Solo giocando così, facendo questa prestazione e con questo pubblico avremmo potuto battere il Parma. Questa vittoria ci dà fiducia per il futuro, ma non guardiamo la classifica. Siamo tutti lì, conta poco. È un campionato difficile, livellato verso l'alto. Noi dobbiamo pensare a lavorare e a giocare come abbiamo fatto oggi. Sul primo gol siamo stati bravi, è stata una bella azione, tutta in verticale, che avevamo preparato. Di Chiara ha attaccato bene lo spazio. Forse nel primo tempo, l'unica pecca è stata quella di non chiudere con un doppio vantaggio che avremmo meritato».

Enzo Maresca (allenatore Parma): «È successo quello che ci aspettavamo con la Reggina in avanti, quando subisci gol all’inizio diventa più difficile. Siamo dispiaciuti, vorremmo regalarci e regalare alla città e ai tifosi dei punti in più. L’unica medicina è lavorare, analizzare dove si commettono errori per evitare di ricommetterli. Lo dicono risultati e classifica che in questa Serie B si fa fatica. Siamo dispiaciuti, quando lavori tutti i giorni vorresti raccogliere risultati, dobbiamo capire e analizzare cosa non funziona, per migliorare e evitare errori».