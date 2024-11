Il club amaranto passa da 36 a 40 punti in classifica generale in piena corsa playoff. Esultano i tifosi

La Reggina comunica che la Corte Federale d’Appello ha ridotto la penalizzazione inflitta al Club di quattro punti. Soddisfazione in casa Reggina per l’esito dei ricorsi. La società ringrazia i legali Avv. Eduardo Chiocchio e Avv.Mattia Grassani, determinate l’intervento, durante il dibattimento, del direttore generale Avv. Vincenzo Iiriti che ha messo in evidenza la bontà, l’affidabilità e le ambizioni del Club presieduto da Luca Gallo rimarcando la netta discontinuità con il passato.