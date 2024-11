Adesso c’è anche l’ufficialità: la Reggina torna in serie B, dopo un campionato grandioso e terminato prima della fine naturale solo a causa del Covid. La decisione è stata presa dal Consiglio federale proprio pochi minuti fa.

Il presidente Gallo lo ha annunciato con un video sulla televisione ufficiale della società amaranto. Una comunicazione brevissima conclusasi con un “Forza Reggina sempre”.

C’era grande attesa attorno alla decisione che doveva essere presa nella giornata odierna e, dopo diverse indiscrezioni, ora è arrivata anche l’ufficialità. La Reggina il prossimo anno giocherà di sabato. Ma è importante rimarcare, in questo momento, l’ottimo lavoro svolto dal tecnico Mimmo Toscano che ha messo insieme un gruppo di giocatori straordinari e li ha fatti sempre sentire protagonisti indiscussi di un progetto che adesso può davvero prendere il volo verso obiettivi molto importanti. Inutile nominare tutti i giocatori che hanno fatto grande la società amaranto, ma di certo è importante ricordare anche il lavoro del ds Taibi, che ha scelto buona parte dei giocatori da inserire in organico.

Ora, con tutte le limitazioni previste dalle norme anticovid, può iniziare la festa per la città di Reggio Calabria. È serie B.