Il club ha predisposto le carte per la partecipazione alla cadetteria e domani dovrebbero partire i pagamenti ai calciatori. La società sembra abbia indicato il San Nicola di Bari come impianto di riserva

Sta arrivando a conclusione la spasmodica attesa dei tifosi della Reggina. E il fine dovrebbe essere lieto: gli amaranto hanno pronti gli incartamenti per la domanda d’iscrizione alla prossima Serie B. Domattina dovrebbero partire i bonifici verso i tesserati, ancora in attesa, poi si ultimerà tutta la procedura. Questa è la notizia sul fronte dell’iscrizione, quello più impellente, vista la scadenza di domani.

Nota a margine: il club dovrebbe aver indicato lo stadio San Nicola di Bari come eventuale sostituto qualora il Granillo fosse oggetto di lavori sull’impianto di illuminazione, che partiranno a breve, a campionato iniziato.

Cessione

La questione sulla cessione è diversa. In serata è emerso da Cronache di Spogliatoio il nome del possibile acquirente: si tratterebbe di Ernesto Bertarelli, 169º posto nella lista stilata da Forbes degli uomini più ricchi del pianeta.

La trattativa esiste, l’interesse partirebbe dai compratori e non viceversa, ma nulla è trapelato fino a qui, in virtù degli accordi di riservatezza fra le parti. In ogni caso, qualora il closing vi fosse, arriverebbe, come vi avevamo spiegato in giornata, a iscrizione avvenuta e non prima. Il popolo amaranto attende e spera, la bandiera a scacchi si avvicina.