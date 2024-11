Federico Ravaglia ha difeso a Cagliari la porta della Reggina. Prima volta in amaranto per lui, dopo che era toccato esclusivamente a Colombi difendere i pali della formazione dello Stretto nelle prime dieci di campionato più la trasferta di Marassi in Coppa Italia. La prestazione di Ravaglia, buona, apre quindi un grande dubbio sulle scelte di Inzaghi da qui al futuro.

Gerarchia sovvertita?

Alcune imperfezioni di Colombi, infatti, sono da indicare come base d’appoggio per questa scelta di Inzaghi. Provare Ravaglia è stata la mossa del mister per capire se la gerarchia potesse essere sovvertita, col l’ex Frosinone voglioso di prendersi i galloni da titolare.

Precedente recente

Possibile, però, anche che si segua un’altra via, già vista a Reggio Calabria nel periodo recente. L’anno scorso, infatti,l’avvento di Roberto Stellone porto a un sanissimo dualismo fra i portieri in organico. L’ex allenatore, infatti, alternò in maniera quasi scientifica sin dal suo arrivo Micai e Turati, traendo un buon profitto da entrambi. Non è da escludere, quindi, che Inzaghi scelga di questa possibilità, dando importanza e fiducia ai due portieri, privando la porta della Reggina di un padrone unico.