Gli amaranto dominano la particolare classifica social, doppiando il Chievo Verona secondo in classifica con circa 43mila follower. Nel girone I seguono Siracusa e Pompei, Igea Virtus fanalino di coda

Sul campo è ancora troppo presto per dare giudizi ma sui social – in particolar modo su Instagram – la Reggina è imprendibile. Con i suoi quasi 84mila follower, la società dello Stretto è la più seguita dell’intero campionato di Serie D, seguita dalla Clivense (ex Chievo Verona) che ne ha circa la metà.

Se restringiamo il campo al Girone I, risulta che gli amaranto superano di sei volte il Siracusa – primo avversario anche sul web, seppur staccatissimo. Ai piedi del podio la Vibonese, quarta dietro il sorprendente Pompei. Dodicesima la temibile Scafatese, prossima avversaria della Reggina, mentre l’ultima posizione è occupata dall’Igea Virtus con quasi 2mila follower, preceduta dal Locri penultimo.

Il successo social degli amaranto può essere imputato a diversi fattori, il bacino di tifosi in primis – uno dei più estesi dell’intera quarta serie italiana, chiaramente fuori categoria. Uno dei motivi per cui la Reggina dovrebbe aspirare a qualcosa di decisamente più grande. C’è poi da complimentarsi con la gestione organizzativa e visuale dell’account Instagram: foto, grafiche e reels sono di alta qualità e spingono sicuramente tanti tifosi neutrali a cliccare il tasto “segui”.