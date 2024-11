In casa Reggina ci sono ben sei rinnovi di contratto in ballo, come spiegato dal DS amaranto Massimo Taibi, intervenuto lunedì alla trasmissione Tuttigol in onda su LaC TV . Per il difensore greco Stavropoulos l’accordo ancora si deve trovare, seppur non sia lontanissimo; per Bellomo, Loiacono, Montalto, Liotti e Crisetig è invece praticamente fatta.

In particolare, lo stesso Crisetig ha confermato quanto sia vicina la fumata bianca con il club dello Stretto. L’intesa durerà fino al giugno 2024, facendo del centrocampista il pilastro di collegamento fra presente e futuro. Interpellato dal Corriere dello Sport, il numero 8 ha spiegato: «Sì, l’accordo è definito, presto arriverà l’ufficialità. Alla Reggina credono in me. Poi sono stato accolto da società e città in modo splendido. Bello rimanere qui».