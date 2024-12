Una brutta Reggina viene fermata (anche) dalla Nissa: al Tomaselli di Caltanissetta gli amaranto non vanno oltre l’1-1. Aprono le danze i padroni di casa con un rigore contestato (giustamente) e realizzato da Diaz, risponde la truppa di Trocini con un altro penalty, questo netto, segnato da Curiale. Reggina sempre più lontana dal primo posto, che ora dista sei punti.

La cronaca del match

La prima occasione della partita è per la Nissa: calcio d’angolo ribattuto fuori dalla difesa amaranto, Zarrillo non ci pensa due volte e lascia partire un destro che accarezza la parte superiore della traversa. La Reggina risponde con Ba: discesa sulla sinistra e tiro sul primo palo, è attento Elezaj.

I padroni di casa riescono ad uscire bene dalla pressione amaranto e vanno di nuovo al tiro con Semenzin, uno dei più pimpanti nei primi minuti, ma è bravo Lagonigro a respingere. Nissa molto meglio nel primo tempo: Girasole e Ingegneri sbagliano in fase di impostazione, ma è bravo ancora una volta Lagonigro ad anticipare in uscita Mannino, lanciato in porta.

La Reggina reagisce timidamente con un’iniziativa sulla sinistra di Ragusa, che scappa bene sulla fascia e mette in mezzo per Renelus, anticipato in maniera provvidenziale da Elezaj. Follia arbitrale al 46’: l’arbitro fischia un rigore inesistente a favore della Nissa e Diaz non perdona.

Nell’occasione Lagonigro è andato a proteggere il suo palo in uscita e nello slancio è “franato” addosso al 9 giallorosso, che aveva peraltro già calciato. Queste sono dinamiche piuttosto frequenti e non si fischia mai calcio di rigore.

Secondo tempo bloccato fino al 70’, poi Trocini inserisce due attaccanti di peso (Rosseti e Curiale) e la partita cambia. Tre minuti più tardi l’arbitro Pani ravvisa un fallo di Agnello ai danni di Urso e Curiale dagli 11 metri realizza con il brivido. L’inerzia del match cambia, gli amaranto ora spingono: punizione di Urso, sponda di Curiale e Rosseti viene anticipato sul più bello.

Il tabellino

NISSA (4-3-1-2): Elezaj; Zarrillo, Bruno, Bieto, Neri; Pagano (78’ Dalloro), Agnello, Mannino (89’ Lo Pizzo); Rotulo; Diaz (65’ Samake), Semenzin. A disposizione: Cassano, Lo Pizzo, Barrera, Samake, Tuminelli, Dalloro, Scribani, Loza. All. Campanella

REGGINA (4-3-3): Lagonigro; Vesprini, Ingegneri, Girasole, Ndoye; Ba (60’ Perri), Salandria (85’ Giuliodori), Urso; Ragusa (71’ Rosseti), Barranco (Curiale), Renelus (60’ Provazza). A disposizione: Martinez, Adejo, Giuliodori, Provazza, Caruso, Bonacchi, Rosseti, Curiale, Perri. All. Trocini

Arbitro: Andrea Pani di Sassari. Assistenti: Stefano Petarlin di Vicenza e Alex Scaldaferro di Vicenza

Marcatori: 47’ rig. Diaz (NIS), 74’ rig. Curiale (REG)

Ammoniti: 52’ Neri (NIS), 55’ Salandria (REG), 93’ Provazza (REG) Recupero: 3’ pt, 5’ st