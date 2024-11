L'udienza è durata circa novanta minuti, al termine della quale il Collegio si è riunito per prendere una decisione. Presenti solo i legali del club

È terminata qualche minuto fa l'udienza della Reggina al Collegio di Garanzia del Coni. Gli avvocati degli amaranto hanno discusso il ricorso contro la decisione (doppia) della Covisoc di non ammettere il club alla prossima Serie B.

Novanta minuti di dibattimento

Intorno alle 17 è iniziata l'udienza, svoltasi senza la presenza di Felice Saladini o qualsivoglia membro della società Reggina 1914. C'erano, in pratica, solo e soltanto i legali, che hanno fronteggiato la discussione con i membri del Collegio e una Figc quantomai combattiva.

Le tesi delle due difese sono note: la Reggina punta sulla legittimità di quanto fatto (concordato e pagamenti), la Federazione sottolinea come, in mancanza di una sentenza di secondo grado che confermi il piano di ristrutturazione dei debiti, ammettere la Reggina sarebbe pericoloso per la regolarità del torneo.

L'udienza è durata circa novanta minuti, al termine del quale il Collegio si è riunito per prendere una decisione su uno dei casi più delicati degli ultimi anni di giustizia sportiva.

Reggina al Coni: quando arriverà il verdetto?

Il verdetto sarà comunicato ufficialmente domattina (quando scatterà anche il ritiro degli amaranto), quando le parti si aggiorneranno e sarà ratificato ufficialmente il parere del Coni. Qualcosa, tuttavia, si potrebbe sapere già nella serata di oggi: la situazione va monitorata ora dopo ora.