Sono otto i giorni separano la Reggina dal Consiglio di Stato. Una forbice, nel mentre si è chiusa la prima giornata di Serie B, che se da un lato può sembrare non ampia, dall'altro fa percepire come ulteriormente interminabile una querelle giudiziaria durata un'estate. I colpi di scena, comunque, non sono mancati e l'ultima novità è arrivata nel weekend: Ilari si è dimesso, ha consegnato di fatto la squadra alla città e si è tolto da un contesto incandescente.

Come spiegato ieri, adesso tutto è nelle mani dei Sindaci Versace e Brunetti e di Massimo Taibi. L'obiettivo numero uno è il ripristino delle attività al Sant'Agata: si punta a riavere la squadra ad allenarsi entro mercoledì e le possibilità sono alte che si riesca nell'intento. Sarebbe un segnale importante in vista dell'udienza a Roma, nella quale si crede fortemente. Il tifo organizzato ha comunicato che sarà presente nella capitale, a testimonianza della grande unione di intenti che si respira nell'ambiente.

Si muove, però, qualcosa anche in ottica societaria. Tutte le parti lavorano senza sosta, per garantire una ripartenza, sia in caso di Serie B che nel malaugurato caso venga confermata la mancata iscrizione. Gli indizi fin qui raccolti parlano di un nutrito gruppo di imprenditori pronti a intervenire, perlopiù provenienti dalla Piana di Gioia Tauro. Soggetti che già in questa fase potrebbero palesarsi e che sarebbero disposti ad assumersi l'onere anche qualora si dovesse ripartire dalla Serie D.

Ex e quasi ex

Nelle ultime ore si sono intensificati i contatti fra alcuni calciatori in organico alla Reggina e club di Serie B e C. Il più richiesto è Gianluca Di Chiara: l'esterno, dopo non aver raggiunto l'accordo col Palermo, è vicino al Parma. Ovviamente, però, tutti si libererebbero solo dopo il 29 agosto nel caso in cui il Consiglio di Stato bocciasse il club dello Stretto.

Fra coloro che, invece, hanno già salutato, soddisfazioni e amarezze per Luigi Canotto e Jérémy Ménez. Il primo ha trovato l'emozione per l'esordio in Serie A col Frosinone, dopo essere ritornato in Ciociaria a causa del mancato pagamento del riscatto obbligatorio da parte della Reggina. Il secondo, invece, ha rimediato la rottura del legamento crociato nella sua prima uscita col Bari: la sua stagione può già chiudersi qui.