Polemiche prevedibili. La decisione della Corte d'appello federale di annullare la penalizzazione nei confronti della Reggina ha scatenato il veleno delle dirette concorrenti.

A partire dal Presidente del Messina Pietro Lo Monaco che, a messinasportiva.it, ha bollato la vicenda come una vergogna. “Se una società è stata sanzionata per dei mancati pagamenti – ha detto Lo Monaco - tornare indietro sui propri passi rappresenta qualcosa di rivoluzionario”. La questione, però, tecnicamente riguarda gli incentivi all'esodo che, per la Corte d'appello federale, non rientra tra le previsioni dell’articolo 85 e quindi non è sanzionabile. Anche il Presidente dell'Aversa Normanna Spezzaferri è stato molto duro sulla vicenda. “La Reggina non c'entra nulla – ha detto il numero uno della società campana – ma la classifica non si fa così. I punti vengono prima tolti, poi restituiti e le squadre non possono lavorare con serenità”. Intanto prosegue la preparazione in vista della trasferta di Barletta. Alberti potrà contare sui nuovi arrivi Benedetti e Magri, mentre c'è ancora incertezza sul caso Insigne. L'attaccante si allena al Sant'Agata ma non è stato ancora reintegrato dopo la “fuga” a Napoli e sarà molto difficile leggere il suo cognome nella lista dei convocati per la sfida di domenica. Nessuna novità, inoltre, riguardo David Di Michele: l'attaccante di Guidonia, attualmente fuori rosa, nonostante le divergenze con la società si è detto “il primo tifoso della Reggina, pronto a tornare in gruppo”.