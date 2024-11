Condannata a vincere per nome, blasone e storia. La Reggina si sta rifacendo il look in questo calciomercato estivo in vista della prossima stagione di Serie D dove il club amaranto vorrà svolgere il ruolo di protagonista, anche perché c'è da mantenere (o superare) il quarto posto dello scorso anno. La società dunque è pienamente immersa nel mercato per costruire la rosa da mettere in mano a mister Pergolizzi e, sotto questo aspetto, i nuovi arrivi di certo non mancano e tutti di qualità, a specchiare ulteriormente le rinnovate ambizioni amaranto. La "lista della spesa" è lunga e comprende i nomi di Antonino Ragusa, Christian Bonacchi, Raffaele Mariano, Mohamed Laaribi, Riccardo Malara e Bruno Barranco. Ma andiamo con ordine.

Ecco tutti i volti nuovi amaranto

Innanzitutto gran colpo di mercato quello di Ragusa che torna ad abbracciare i colori amaranto dopo dodici lunghi anni. L'attaccante classe 1990, infatti, disputò il campionato di Serie B nella stagione 2011/12 collezionando 34 presenze e 7 reti. Ragusa, però, vanta un curriculum di tutto rispetto poiché ha all'attivo 56 gare in Serie A con 4 reti e 245 presenze in Serie B condite da 40 goal e 27 assist. Tutto questo vestendo le maglie di Verona, Brescia, Spezia e Sassuolo dove, nella stagione 2016/17, ha esordito in Europa League scendendo in campo in sei occasioni. In seguito ha giocato con Cesena, Genoa, Vicenza, Pescara e Lecce. Ragusa è reduce dall'esperienza nell’ACR Messina in Serie C.

Christian Bonacchi è invece un difensore classe 2000 che si lega alla reggina con un contratto annuale con opzione di rinnovo in caso di promozione. Cresce calcisticamente nel Carpi dove con la “Primavera 2” colleziona 40 presenze tra coppa e campionato. Nella stagione 2019/20 firma con il Tolentino dove resterà per 3 anni mettendo a referto 97 presenze. Sono 38 invece le gare disputate con l’Alma Juventus Fano nella stagione 2022/23 per poi approdare al Campobasso dove conquista la promozione in Serie C e vince la Poule Scudetto collezionando 44 presenze stagionali.

Curiosità anche nel vedere Laaribi, con l'italo-marocchino che ha firmato un biennale. Il trentaduenne ha esordito calcisticamente in Italia tra le fila del Roccella in Serie D, poi l’esordio tra i professionisti con la casacca del Rende. Successivamente veste le maglie della Casertana e della Vibonese in C, le parentesi in D con le maglie del Lamezia Terme e del Novara (con cui vince il campionato), prima del trasferimento al Potenza e poi alla Virtus Francavilla. Nel corso della sua carriera, Laaribi ha totalizzato oltre 160 presenze tra i professionisti con 5 gol e 10 assist.

Il mercato della Reggina però è indirizzato a profili specifici, che sappiano affrontare il campionato di Serie D e per questo una delle scelte è ricaduta su Bruni Barranco. L'attaccante argentino classe 1997, che si lega al club con un contratto annuale, nella scorsa stagione ha giocato in Serie D dividendosi tra girone A e B. Nella prima parte della stagione ha indossato la maglia dell’Albenga collezionando 18 presenze e realizzando 9 reti. Trasferitosi alla Folgore Caratese nel mercato invernale, ha realizzato 11 reti in 19 gare. Nella stagione precedente, ha raggiunto la doppia cifra (10 reti) con la maglia dello Stresa Vergante nel girone B della Serie D. Da segnalare anche qualche partenza come quella di Marras. Risoluzione consensuale con il calciatore.

Uno sguardo anche al reparto Under

Il club amaranto pensa anche ai giovani, non trascurando il reparto Under, e a tal proposito ecco i due giovani (entrambi 2005) Raffaele Mariano e Riccardo Malara. Il primo è cresciuto nel settore giovanile di Latina e Taranto. Nella stagione appena conclusa ha collezionato 15 presenze in Serie D con la maglia della Nocerina. Malara, invece, è cresciuto nelle giovanili del club. Nella stagione 2022/23 si è reso protagonista con la maglia amaranto partecipando al campionato “Primavera 2” collezionando 31 presenze e realizzando tre reti. Nella stagione appena conclusa Malara ha indossato la maglia della Vibonese in Serie D collezionando 28 presenze tra coppa Italia e campionato.