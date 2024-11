Il profilo dell'attuale allenatore amaranto, sotto contratto fino al prossimo 30 giugno, è stato per diverse settimane nel mirino degli irpini

Lo stallo vissuto in queste ore dalla Reggina è un problema anche dal punto di vista tecnico. Le altre squadre di Serie B hanno già operato importanti passi nella programmazione della prossima stagione, mentre gli amaranto sono fermi al palo e anzi rischiano di perdere troppo terreno.

E non solo quello: non è mistero che molti dei tesserati amaranto siano appetiti da altri club fra Serie B e C. Uno di questi è proprio l’uomo della rinascita sportiva invernale della Reggina, Roberto Stellone.

Occhi dall’Irpinia

Il profilo dell’attuale allenatore amaranto, sotto contratto fino al prossimo 30 giugno, è stato per diverse settimane nel mirino dell’Avellino, che ha poi virato su Roberto Taurino, reduce da un’ottima annata con la Virtus Francavilla. Un sospiro di sollievo in casa Reggina, anche grazie all’estrema disponibilità data dall’allenatore nato a Roma, che ha più volte ribadito di voler rimanere alla guida della compagine dello Stretto.