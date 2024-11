Roberto Stellone e la Reggina, un matrimonio che sembrava fatto e che, invece, potrebbe clamorosamente naufragare. L’allenatore romano, dopo giorni di silenzio, è uscito allo scoperto rilasciando una breve intervista ad alfredopedulla.com.

Le sue parole

«L’accordo economico per il rinnovo del mio contratto è già stato da giorni sostanzialmente raggiunto, anche se non sono arrivate le firme. Quel che invece, almeno fino ad oggi, manca per motivi diversi e di varia natura, è la condivisione con la proprietà del progetto tecnico e dell’organizzazione del lavoro. Allo stato, pertanto, non ci sono le condizioni ideali per proseguire nel rapporto».