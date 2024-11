La Reggina conosce una svolta nuova. Come vi avevamo raccontato nella giornata di ieri, il colloquio radiofonico fra Manuele Ilari e i Sindaci FF Paolo Brunetti e Carmelo Versace aveva infiammato ulteriormente una posta già caldissima. Da diversi giorni entrambi premono su Ilari per far sì che avvenga un dietrofront da parte dell’imprenditore romano.

L’iniziale richiesta da circa 10 milioni di euro è stata rispedita al mittente dalle Istituzioni, che in mattinata hanno incontrato Ilari. Un meeting decisivo, che doveva tenersi nella serata di giovedì e che si è consumato oggi, portando alla presa di coscienza di Ilari che non vi siano margini per una sua permanenza a Reggio Calabria da proprietario, Presidente o qualcunque altra veste in seno alla Reggina.

Brunetti e Versace, secondo quanto raccolto, hanno in mano un pool di investitori che proveranno a fare il miracolo. L’obiettivo dei Sindaci FF è restituire repentinamente credibilità alla Reggina, in modo da presentarsi al Consiglio di Stato con una posizione che possa perlomeno giocarsi l’ultima, decisiva, battaglia legale.

Per questo, già lunedì potrebbe esserci l’ufficiale addio di Ilari e, in base alle informazioni in nostro possesso, si farà di tutto per riportare la squadra al Sant’Agata già entro martedì al massimo. Nelle prossime ore Taibi contatterà i giocatori e si proverà a ripristinare le attività, dando un segnale al mondo del calcio: Reggio è viva e continua a sperare.