Massimo Taibi, direttore sportivo della Reggina, è intervenuto alla puntata di "11 in campo", la trasmissione di LaC Tv (canale 11 del digitale terrestre, 415 Tv Sat e 820 SKY), ideata e condotta da Maurizio Insardà, che racconta la stagione sportiva di Serie B e C. Il dirigente degli amaranto si è soffermato inizialmente in un commento generale dell’ottima stagione condotta fin qui dalla squadra dello Stretto: «I ragazzi stanno un lavoro straordinario insieme al mister, parallelo a quello del nostro patron Saladini. Non ci aspettavamo un campionato a quote così alte, ma proveremo a restare in alto».

Santander: la data

«Sapevamo che avremmo dovuto aspettare Santander, sin da quando l’abbiamo preso. Purtroppo si è stirato quando era quasi pronto. Lo stiamo aspettando. Credo che con il Benevento sarà a disposizione: starà a lui dimostrare di essere un giocatore importante».

Menez fondamentale per la Reggina

«Secondo tanti, qualche mese fa, Jeremy era un peso. Abbiamo parecchi giocatori, un allenatore molto bravo che li ha valorizzati tutti. Chi gioca e chi entra è determinante, spesso abbiamo vinto le partite con i cambi. Lui è importante come gli altri, ma non siamo dipendenti da nessuno. Anche un grande giocatore ha bisogno dei compagni».

Taibi sul mercato di gennaio

«Siamo il miglior attacco senza giocare con un vero nove. Aspettiamo Santander ed anche Galabinov, poi il 26 dicembre tireremo le somme e capiremo se questa squadra ha bisogno di qualcosa. Insieme a Gori potremmo avere tre giocatori incredibili. Poi è chiaro che avremo l’intero mercato per fare valutazioni».

