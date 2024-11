Il ds amaranto è intervenuto in diretta su LaC Tv a pochi minuti dalla chiusura della finestra dei trasferimenti: «Siamo convinti di aver migliorato la rosa»

Massimo Taibi, Direttore Sportivo della Reggina, è intervenuto a pochi minuti dalla fine del calciomercato, per commentare gli sviluppi nell’ultimo giorno di trasferimenti: «Sono soddisfatto, abbiamo centrato tutti gli obiettivi, trovato il giocatore che cercavamo che è Cristiano Lombardi. C’è stata molta adrenalina, alcune operazioni sono state fatte in extremis, ho chiuso Laribi alle 19:59. Siamo convinti di aver migliorato la rosa, era necessario dopo aver visto le ultime otto partite la squadra».

Barilla, porticina aperta

Non sfuma la possibilità che Nino Barillà torni in amaranto: «Valuteremo eventualmente se tagliare un over, ma è difficile, vedremo».