Massimo Taibi, Ds della Reggina, è intervenuto in conferenza stampa, nel corso della presentazione del nuovo acquisto Nikita Contini. Il Ds ne ha approfittato per analizzare il mercato in corso di svolgimento: «Stiamo ragionando sulla sostenibilità, in caso di uscite faremo entrate, ma non è scontato. È una sessione folle»

L’indice di liquidità

«È un parametro di sostenibilità del quale io parlo da settimane. Sapete bene quanto successo la scorsa estate, sarò grato a vita a Felice Saladini e assecondo il progetto ideato insieme al presidente Cardona»

Mercato bloccato?

«Non c’è alcun problema ad intervenire, ma lo faremo senza assilli e senza mettere in discussione la sostenibilità. Oggi siamo solidi, abbiamo tutto, la società ci mette tutto a disposizione. Sono andati via Ravaglia e Dutu, Agostinelli è in uscita. Non mi piace lasciare giocatori fuori lista, vogliamo chiudere a 18 over»

I nomi

«Santander si è ripreso così come Galabinov. Vogliamo vederli in campo prima, non ha senso fare follie per altri attaccanti. Crisetig non mi ha chiesto di andare via, se accadesse lo accontenterei ma solo per questo. Bayeye? Abbiamo chiesto informazioni su di lui poi vedete come è il calcio. Bouah ha giocato e fatto una buona gara per essere la prima, poi le cose del mercato non si possono sapere…»