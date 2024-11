La squadra lavora in vista del derby con il Catanzaro, il patron Lillo Foti pensa al futuro societario

REGGIO CALABRIA - Centrare i 3 punti nel derby con il Catanzaro: questa la missione della Reggina per provare a tirarsi fuori non solo dall’attuale posizione di classifica, ma anche da una crisi senza precedenti . Intanto, sul fronte societario, il presidente Lillo Foti, ha sottolineato la bontà dell’iniziativa riguardo l’azionariato popolare con alcune risposte già arrivate. Sulla trattativa per la cessione della società il patron amaranto ha aggiunto che la controparte ha riscontrato la regolarità della documentazione e debiti di poco inferiori ai sette milioni di euro.