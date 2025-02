Dopo la delusione contro il Siracusa, gli amaranto devono reagire. La Curva Sud sostiene la squadra, mentre il ritorno del capitano porta esperienza e fiducia in vista di una sfida cruciale

La Reggina arriva alla sfida contro il Licata reduce dalla delusione per la sconfitta contro il Siracusa, un risultato che ha scosso l’ambiente. Tuttavia, la squadra deve reagire per mantenere vivo il sogno promozione. La Curva Sud ha espresso il suo supporto con striscioni motivazionali, invitando la squadra a crederci fino alla fine.

La settimana che ha preceduto la partita contro il Licata è stata caratterizzata dal silenzio. Un silenzio che ha seguito la batosta subita contro il Siracusa, ma che ha anche permesso alla squadra di riflettere e concentrarsi su quello che rimane da fare per chiudere la stagione nel miglior modo possibile.

Nonostante il pesante risultato, la Reggina non può permettersi di restare a lungo nel rimpianto. La corsa per la promozione è ancora aperta e le 11 partite rimanenti, con 33 punti a disposizione, sono una possibilità concreta di recupero.

Il match contro il Licata, squadra in difficoltà e alla ricerca disperata di punti salvezza, rappresenta una sfida importante. La formazione siciliana arriva da una pesante sconfitta contro la Nuova Igea Virtus e non sta riuscendo a trovare la giusta quadratura. La Reggina, pertanto, avrà l’opportunità di approfittare di questo momento delicato. Tuttavia, la squadra di mister Trocini non può sottovalutare l’avversario.

In questa partita, mancherà Girasole, ma gli amaranto potranno contare sul ritorno in campo di capitan Barillà, una figura fondamentale e di grande esperienza, che potrà garantire solidità e sicurezza alla squadra. La squadra è chiamata a reagire, con l’obiettivo di restare in scia del Siracusa e mantenere viva la speranza di promozione.

La Reggina ha l’occasione di riscattarsi dopo la dura sconfitta contro il Siracusa e lanciare la propria rincorsa verso la promozione.

Il supporto dei tifosi, dimostrato con forza dagli striscioni della Curva Sud, è un chiaro messaggio di attaccamento e fiducia nella squadra. I tifosi incitano i calciatori a non mollare, a combattere con la stessa passione che li ha sempre contraddistinti. Ora è il momento di concentrarsi, dare il massimo in ogni partita e affrontare ogni sfida con la determinazione di chi sa che il sogno è ancora alla portata. Il cammino è lungo, ma la squadra è pronta a lottare con grinta e a non arrendersi, fino all’ultimo respiro.