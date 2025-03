Bruno Trocini, allenatore della Reggina, ha discusso della preparazione della squadra in vista del match contro il Sambiase, definendo gli avversari una delle sorprese più grandi del campionato. Il mister ha rassicurato sullo stato fisico dei suoi giocatori, facendo il punto sugli infortuni. Ha anche evidenziato l'importanza di concentrarsi solo sull’immediato, con l’unico obiettivo di ottenere i tre punti, nonostante le difficoltà del campo e la qualità dell'avversario.

In conferenza stampa, il tecnico ha sottolineato l’importanza della pausa e del lavoro svolto durante la settimana: «Ci serviva staccare qualche giorno, è stato faticoso dal punto di vista mentale. Arriviamo preparati, contro la rivelazione del campionato. Ogni partita può essere decisiva, non pensiamo a lungo termine, è inutile andare oltre i pensieri, pensiamo a prepararci al massimo per la partita di domenica. La squadra ha riposato, sta bene, adesso siamo pronti. Dobbiamo sempre vincere. Continuare a spingere».

Il mister ha anche fatto il punto sulle condizioni fisiche dei giocatori, tranquillizzando i tifosi: «Giuliodori ok, sta bene. Tutti bene, tranne Forciniti che ha avuto un piccolo risentimento e Salandria che non ha recuperato».

Parlando della sfida contro il Sambiase, Trocini ha evidenziato le difficoltà che la Reggina troverà davanti a sé: «Il Sambiase gioca bene, ha una struttura tecnica elevata e anche organizzata a livello societario. È un tutto che funziona. Affrontiamo una squadra rivelazione, che ormai per i risultati raggiunti non è più rivelazione. Siamo consapevoli, inoltre di trovare un manto erboso non all'altezza di Lamezia. Sarà una gara fisica».

L’allenatore ha anche parlato dell’importanza della motivazione e del legame con i tifosi della Reggina: «I ragazzi sono mentalizzati, quello che dirò nel prima della gara avrà a che fare con la città di Reggio Calabria. Mi riempie di responsabilità questo amore verso la squadra». Infine, ha ribadito la sua attenzione all’immediato: «Non voglio pensare a lungo termine, voglio pensare solo al Sambiase».

Bruno Trocini si prepara a una sfida impegnativa contro un Sambiase che, secondo il mister, è più solo semplice rivelazione del campionato, ma una squadra solida che ha costruito un percorso concreto e solido. Nonostante le difficoltà del campo e gli acciacchi di alcuni giocatori, la Reggina appare pronta ad affrontare l’incontro con la giusta mentalità. La priorità è quella di conquistare i tre punti, senza distrazioni e senza pensare a obiettivi lontani.