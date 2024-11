Ritorna Salvatore Aronica, e arriva Urban Zibert: prosegue la campagna acquisti degli amaranto

Si chiama Urban Zibert, 23 anni, l'ultimo rinforzo per la Reggina. Il centrocampista sloveno proveniente dal Koper ha già tastato il terreno di gioco del Sant'Agata agli ordini di mister Alberti che nei primi test l'ha provato come perno centrale davanti al reparto difensivo. Nel frattempo arriva anche l'ufficialità del ritorno di Salvatore Aronica, per lui contratto biennale fino al 2016. In attesa di nuovi sviluppi sul fronte del mercato la Reggina prosegue nel lavoro di preparazione in vista del posticipo di lunedì sera contro la Paganese dell'ex Sottil. Per gli amaranto doppia seduta d'allenamento finalizzata al perfezionamento dei meccanismi tattici. Per Alberti ci saranno i rientri di Camilleri e Ungaro che offriranno maggiori soluzioni al reparto difensivo mentre in mezzo al campo bisognerà risolvere un nuovo rebus per la squalifica del giovane Mazzone e l'indisponibilità di Rizzo e Dall'Oglio che sembrano ormai avere le valigie già pronte.