Attraverso una nota ufficiale diramata sui propri canali, la Reggina ha ufficializzato il ritorno in panchina di Bruno Trocini:

«AS Reggina 1914 comunica di aver affidato l’incarico di allenatore della Prima Squadra a Bruno Trocini.

Per Trocini è un ritorno nel club amaranto per aver guidato la prima squadra nella scorsa stagione raggiungendo la finale play off. Il neo tecnico amaranto guiderà l’allenamento odierno.

Il ruolo di allenatore in seconda è stato affidato a Maximiliano Ginobili.

Bruno Trocini incontrerà la stampa oggi, giovedì 14 novembre, alle ore 17.30 presso la sala stampa del Centro Sportivo Sant’Agata».

L’ufficialità della seconda avventura in amaranto dell’ex tecnico di Rende, Virtus Francavilla e Fidelis Andria si è concretizzata in seguito alla separazione consensuale con Rosario Pergolizzi, che per gravi motivi familiari ha necessità di lasciare la Calabria e ritornare nella propria regione di residenza.

«In questa fase delicata della propria vita, con l’augurio che tutto possa essere risolto nel più breve tempo possibile, società, squadra e collaboratori sono vicini a Rosario e alla sua famiglia», il pensiero della Reggina e di noi tutti all’ormai ex tecnico amaranto.