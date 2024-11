Vincere per confermarsi e guarire definitivamente. Reggina e Venezia si affrontano al Granillo nel lunedì di Pasquetta, l'obiettivo è di dar continuità ai successi rispettivamente ottenuti contro Perugia e Como. Arbitra Marchetti di Ostia Lido, che ha sostituito Rosario Abisso, inizialmente designato, gara che inizierà alle 15 al Granillo e che sarà visibile su Sky, Dazn ed Helbiz Live.

Salta il recupero di Majer e Gagliolo: al pari dello squalificato Hernani, non sono stati convocati. Chiamata per il Primavera Paura, recupera Pierozzi che dovrebbe partire dall'inizio nel 4-3-3 che Inzaghi dovrebbe opporre agli arancioneroverdi.

Convocati

Portieri: Aglietti, Colombi, Contini.

Difensori: Bouah, Camporese, Cionek, Di Chiara, Girasole, Liotti, Loiacono, Paura, Pierozzi, Terranova.

Centrocampisti: Bondo, Crisetig, Fabbian, Lombardi.

Attaccanti: Canotto, Cicerelli, Gori, Ménez, Rivas, Strelec.

Probabile formazione (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Camporese, Cionek, Di Chiara; Fabbian, Crisetig, Liotti; Canotto, Rivas, Ménez. Allenatore: Inzaghi.

Nei lagunari non i sarà in panchina mister Vanoli, squalificato. Arancioneroverdi praticamente in formazione tipo, con Pohjanpalo e Johnsen coppia offensiva e la difesa a tre formata da Svoboda, Ceppitelli e Carboni

Convocati

Portieri: Bertinato, Joronen, Neri

Difensori: Candela, Carboni, Ceppitelli, Modolo, Šverko, Svoboda, Zampano

Centrocampisti: Kofod Andersen, Busio, Ellertsson, Jónsson, Milanese, Tessmann

Attaccanti: Cheryshev, Ciervo, Johnsen, Novakovich, Pierini, Pohjanpalo

Probabile formazione (3-5-2): Joronen; Svoboda, Ceppitelli, Carboni; Candela, Milanese, Tessmann, Ellertsson, Zampano; Pohjanpalo, Johnsen. Allenatore: Lino Godinho (Vanoli squalificato)