La squadra amaranto continua ad inanellare punti e mette in mostra un Karel Zeman completamente diverso dal padre Zdenek. Ecco perchè

Che Zeman figlio fosse diverso da Zeman padre lo si sapeva già. Che Karel fosse così lontano da Zdenek, però, ha sorpreso un pò tutti. Zeman senior non ha mai avuto mezze misure, Zeman junior sta facendo di quelle mezze misure il proprio cavallo di battaglia. Almeno in campo. Almeno a Reggio Calabria. Con la “legge dei piccoli passi” il tecnico amaranto ha già messo in cascina sei punti. Tanti in meno delle si delle super corazzate Foggia, Lecce e Juve Stabia, si dirà. Certo, ma pur sempre solo tre in meno del più quotato Cosenza.

Cosenza che la Reggina si ritroverà di fronte domenica. Una sorta di prova del nove per i ragazzi di Karel Zeman chiamati a togliere la maschera: sarà la Reg(g)ina delle “X” o i tifosi in riva allo Stretto potranno aspettarsi qualcosa di più?

Zeman padre avrebbe dato sicuramente la risposta giocandosi tutto “all-in” senza preoccuparsi troppo dei movimenti difensivi e dei gol subiti. Tanto l’importante “è farne uno in più degli avversari”.

Un pensiero, oggi, distante anni luce da Zeman figlio. Ma, forse, al momento va bene anche così.