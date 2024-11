Dopo la tappa di Cosenza, la Coppa Davis arriva a Reggio Calabria. L'Insalatiera d'argento conquistata dagli azzurri a Malaga sarà esposta domenica alla Pinacoteca civica. In contemporanea a Piazza Duomo sarà allestito un campo di mini tennis.

Si tratta di un'apertura straordinaria della Pinacoteca civica comunale in occasione del “Davis Trophy Tour”, organizzato dalla Federazione Italiana Tennis e Padel. Anche il Comune di Reggio Calabria, infatti, - spiega una nota - è stato scelto tra le tappe del tour della Coppa Davis, vinta dalla nazionale italiana nel novembre 2023. Il tutto a seguito di un accordo di partenariato con l’amministrazione comunale la cui relativa delibera è stata approvata dalla Giunta.

«L’evento - spiegano da Reggio - rappresenta una straordinaria opportunità per ammirare da vicino uno dei trofei più ricchi di storia in ambito sportivo. L’orario di apertura al pubblico della Pinacoteca per la giornata di domenica sarà il seguente: dalle ore 10:30 alle ore 14:00 e dalle ore 16:00 alle ore 21:00. Sempre domenica, in Piazza Duomo, sarà allestito un campo di mini tennis al fine di promuovere detta disciplina sportiva».