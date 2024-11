Nel corso della settimana due appuntamenti imperdibili in riva allo Stretto per gli amanti della vela, con la 38esima edizione della “Mediterranean cup” e la velocità delle nuove imbarcazioni

Celebrare lo sport, la cultura e il territorio in un unico evento? Si può e lo dimostra il Circolo Velico Reggio che, in collaborazione con la Federazione Italiana Vela e la Classe Kiteboarding e Wingsport Italia, con il sostegno di Calabria Straordinaria, fa sbarcare a Reggio Calabria il Campionato Italiano Assoluto Wingfoil Freeride che affiancherà la tradizionale “Mediterranean cup” giunta alla sua trentottesima edizione. Quella di quest’anno, insieme ad un’altra sola manifestazione, è stato inserita nella graduatoria degli eventi sportivi di grande interesse turistico della regione Calabria, unico evento nella provincia di Reggio.

L’evento che si svolgerà fino alla fine della settimana è stato presentato questa mattina a Palazzo San Giorgio con Carlo Colella, presidente del circolo velico, Giovanni Latella, delegato allo Sport per il Comune di Reggio Calabria, Walter Malacrino, coordinatore regionale Sport e salute, Antonello Scajola presidente del Comitato italiano Paralimpico, Claudio De Capua direttore del Dipartimento di ingegneria dell'Università Mediterranea e, a fare gli onori di casa, Enzo Marra presidente del Consiglio comunale reggino.

A spiegare come questo “nuovo” campionato italiano sia una classe nuova, «molto affascinante e molto veloce» che vedrà protagonista proprio Reggio Calabria, è invece Fabio Colella, organizzatore del Campionato Italiano Wingfoil Freeride e Consigliere Federale Fiv, «perché Reggio Calabria – ha detto - si presta a questa attività perché è facile praticarla vicino alla costa, visti i nostri fondali, e proprio sul lungomare di Reggio il 26 e il 27 di ottobre sarà visibile a occhio nudo, basta passeggiare e vedere sfrecciare queste imbarcazioni che vanno a circa 30 nodi di velocità, volano letteralmente sull'acqua». Colella sottolinea poi l’attenzione della Federazione Italiana vela proprio sulla città, sul suo mare e sul suo spot che «è unico e poi diciamo che Reggio Calabria in questa maniera si destagionalizza con un evento sportivo e turistico per la città».

Pone l’accento sulle sinergie sviluppate Carlo Colella: «È un fatto molto importante che in questa città si è creato questo patto forte tra enti sportivi, associazioni, università, perché quando si riesce a raggiungere questo obiettivo unitario, con la scuola dall'altra parte, è un sicuro successo per una manifestazione. Non era così trentotto anni fa. Mi ricordo sempre che nella Amerigo Vespucci c'è una targa dove si dice non è importante chi ha fondato una cosa ma è più importante chi la continua. E allora siamo qui, con la “settimana azzurra” in cui la città vivrà di eventi sportivi».

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Giovanni Latella: «Se le istituzioni sportive politiche, culturale e scolastiche, universitarie collaborano, questa città può avere un futuro e un'opportunità di sviluppo sociale, culturale e soprattutto i nostri figli possono rimanere nella nostra città e possono studiare e realizzare i propri sogni. Lo sport - e ringrazio Carlo, Fabio e Valentina Colella per il lavoro che fanno durante l'anno nel mondo della vela - è determinante perché questa città è ricca di persone che con amore, con impegno, con determinazione portano avanti l'idea, lo sport, danno l'opportunità a tanti ragazzi di poter fare attività sportiva e lo fanno in una situazione di difficoltà ma in un'area bellissima che è il lungomare monumentale “Italo Falcomatà”. Coinvolgendo le istituzioni, il mondo della scuola e l'università, che devono essere attori principali, come dico sempre, con lo sport può essere esaltato anche il turismo perché in questo momento storico la città sta vivendo un momento bellissimo, con tantissimi turisti».

Per Walter Malacrino quello che si svolgerà durante la settimana è un evento di qualità e di eccellenza: «speriamo che il vento ci aiuti anche quest'anno. Ma la qualità dell’evento è garantita oltre che dal campionato italiano di Windfoil anche dalle attività collaterali che il Circolo ha organizzato per la salute dell'ambiente, e dai corsi di formazione per cui eccellenza nell’eccellenza che parte da Reggio Calabria».

Malacrino ha quindi ricordato che “Sport e salute” lavora per il benessere psicofisico della collettività e lavora «per la sostenibilità sociale e ambientale, ed anche per questo siamo grati di poter concedere il patrocinio di “Sport e salute Calabria” perché lo sport il turismo e l'ambiente siano vincenti e lo siamo ancora di più quando facciamo rete, e questo ne è un esempio».

Il programma

«Le discipline veliche ci permettono di valorizzare il territorio, di promuovere i valori dello sport più importanti e più alti a contatto con la natura e speriamo che questo sia solo l'inizio con la speranza di riuscire a fare sempre meglio». È toccato a Federica Piraino, che cura la comunicazione dell’evento, illustrare la settimana azzurra.

Si tratta di un evento composito con la parte agonistica vera e propria che si svolgerà venerdì, sabato e domenica: venerdì ci sarà la registrazione degli atleti e le prove. Arriveranno in riva allo Stretto i migliori atleti di Windfoil da tutta Italia, una disciplina nuovissima su tavola. Nel fine settimana ci saranno le regate e domenica ci sarà la cerimonia di premiazione. Ma le attività di quella che è stata ribattezzata la “Settimana azzurra”, iniziano domani con un trekking urbano organizzato in collaborazione con il Cral dell’Università Mediterranea con l'obiettivo di far scoprire o riscoprire a tutti la città di Reggio Calabria. In tal senso, volutamente, per contrastare il fenomeno dell'overtourism, non sono statio inseriti i Bronzi di Riace ed è stato ideato un percorso a piedi che tocca tanti altri capolavori e punti salienti del patrimonio culturale, come la Cattedrale o il Castello. Da domani pomeriggio in poi ci sarà uno spazio importantissimo dedicato ai portatori di disabilità. Negli spazi del Circolo velico Reggio ci sarà un simulatore di vela che può essere provato da tutti . Ancora spazio ai giovani – presente in conferenza stampa una classe del Liceo Scientifico che con il progetto di alternanza scuola lavoro sarà al fianco degli organizzatori in tutte le attività organizzate - e sabato mattina un workshop in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria sul patrimonio subacqueo, quindi sull'importanza delle energie rinnovabili.