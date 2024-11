Domenica amara per la Viola. I neroarancio cadono 69-73 al PalaCalafiore contro San Vendemiano, in una partita giocata con grande cuore da Balic e compagni, privati per infortunio di Marchini nel secondo tempo. La gara, sin dall’avvio, è molto equilibrata, a dispetto delle attese della vigilia.

Nel primo periodo San Vendemiano sbaglia tanto, con percentuali pessime al tiro, con addirittura un impietoso 3/11 da 2 punti. Le mani dei cestisti delle due formazioni si riscaldano dopo il primo mini-break: Vedovato ne segna due in fila, schiacciando di forza su Davis. Poi esce il talento di Marchini e Balic, autori di tre triple importanti consecutive. All’intervallo lungo è parità, con la Viola che, però, perde Davide Marchini: infortunio alla caviglia per il 44 neroarancio, autore fin lì di 17 punti. Bolignano sprona i suoi, i ragazzi in canotta bianca tentano di gettare il cuore oltre l’ostacolo. Provenzani e Davis trascinano Reggio al +7, la differenza di punti fra Viola e Rucker nel terzo quarto. I padroni di casa sono praticamente costretti a giocare senza rotazioni e la pressione della squadra di Mian si fa sentire.

San Vendemiano accelera, producendo il pari parziale a 58 a cinque minuti dal termine, con la schiacciata di Hadzic. La spina della Viola si stacca definitivamente, nel finale gli ospiti completano il ribaltone e vincono 69-73.

Il tabellino

Pallacanestro Viola RC-Rucker San Vendemiano 69-73 (16-15, 19-20, 19-12, 15-26)

Viola RC: Davis 14, Farina 11, Provenzani 7, Balic 13, Spizzichini 7, Laquintana, Marchini 17. Allenatore: Bolignano.

San Vendemiano: Sanguinetti 2, Hadzic 14, Nicoli 5, Vedovato 17, Dieng 4, Gobbato 11, Colombo 7, Baldini 13. Allenatore: Mian.