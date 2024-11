La regata internazionale - arrivata alla 35esima edizione - ospiterà in riva allo Stretto, per tre giorni, migliaia di presenze

Reggio Calabria è la città dove tira forte il vento, il mare è impetuoso. Tutte condizioni ideali per accogliere, come ogni anno, la Mediterranean Cup della classe Optimist, giunta alla sua 35° Edizione, che si svolgerà nei giorni 24, 25 e 26 agosto. Da anni la regata internazionale trova spazio nella città dello Stretto che offre un mare che non è atmosferico ma termico e in cui dominano le correnti e il “vento di canale”. Costante, sempre dalla stessa direzione e senza onda. A volte è così impetuoso che sembra rievocare il mito di Scilla, la ninfa che agita i mari del basso Tirreno nel punto dove si incontra con il mare Ionio. La competizione tra imbarcazioni, che possono essere a remi, in genere con otto vogatori per imbarcazione, oppure a vela, consiste nel completare, una o più volte, un percorso prestabilito tramite un "bando di regata".

Quest’anno la Mediterranean Cup anticipa il campionato italiano delle classi singole 2019 divenendo il banco di prova di questa importante manifestazione nazionale, la più numerosa del 2019, che tra qualche settimana interesserà tutto il mondo della vela giovanile nazionale e migliaia di presenze nella nostra città.

La manifestazione sportiva è la porta di ingresso del campionato Italiano per chi vuole verificare le condizione del campo di regata e le sue peculiarità. Sinergia anche con l’Areo Club di Reggio Calabria che nei giorni 24 e 25 agosto che si esibirà in volo con le Frecce Tricolori. Il programma, denso e corposo, mette a dura prova la macchina organizzativa fatta dal Circolo Velico e del Made in Med Sailing. Nell’albo d’oro della manifestazione numerosi sono stati i velisti che hanno ricoperto la maglia della rappresentanza del proprio Paese alle olimpiadi. La manifestazione si svolgerà al Lido Comunale pronto ad accogliere il meglio della gioventù velista, su 25.000 metri di arenile attrezzata ad ospitare una disciplina sportiva che sta rilanciando la Calabria nell’agone sportivo e nel turistico nazionale.