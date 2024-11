Pochi minuti dopo il derby tra la Reggina e il Catanzaro si è verificato il lancio di sassi contro quattro pullman dove a bordo erano presenti i tifosi ospiti. La sassaiola, al momento commessa da ignoti, si è registrata sul ponte di San Pietro e nello specifico sulla bretella di raccordo con l’A2 Autostrada del Mediterraneo. I tifosi catanzaresi, accompagnati da una forte scorta di carabinieri e polizia, avevano da pochi minuti lasciato il “Granillo” per fare rientro verso il capoluogo. Durante la partita, nonostante gli amaranto abbiano sofferto per tutto l’incontro e poi abbiano perso per tre a quarto, non si sono registrati disordini. Sull’episodio, avvenuto al termine del derby, sta indagando la Polizia.

Al momento non risultano feriti e la situazione è rientrata poco dopo e infatti, le forze dell’ordine hanno proceduto a scortare il mezzo che ha fatto rientro a Catanzaro.

