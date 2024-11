Le due battistrada saranno entrambe impegnate in trasferta, rispettivamente contro Promosport e Gioiosa Jonica. In coda spicca la sfida tra Rende e Paolana. Le partite in programma

L'anticipo del sabato ha visto, nel massimo campionato di calcio regionale, la vittoria dell'Acri, per 3-2, in casa del Sersale. Un successo importante per la squadra di Perri, che consente ai cosentini di conquistare quei 3 punti che mancavano dalla terza giornata, quando i rossoneri andarono a vincere in trasferta sul difficiile campo della Morrone. Da allora tre sconfitte e due pareggi per i rossoneri, che in classificano hanno agganciato proprio il Sersale a quota 8 punti.

Il big match della nona giornata si giocherà a Sant'Eufemia, con una delle due capolista, la Reggiomediterranea, che farà visita alla Promosport. In palio 3 punti che sono già fondamentali e che potrebbero pesare come un macigno, in ottica futira, dall'una e dall'altra parte. La Gioiese, invece, è chiamata ad affrontare la sfida in casa del Gioiosa Jonica. Una partita aperta a ogni risultato.

Tra le formazioni impegnate in zona play off, la Morrone è chiamata alla sfida in casa di un Gallico Catona alla ricerca di punti dopo due pesanti ko consecutivi. Due stop, contro Reggiomediterranea e Isola Capo Rizzuto nei quali la formazione reggina ha incassato 8 reti senza realizzarne alcuna. Lo Scalea, invece, ospita il Brancaleone, reduce dal ko in casa del Gioiosa Jonica. In coda alla classifica il Bocale, in serie utile da tre partite consecutive, è chiamato a confermarsi in casa dello Stilomonasterace. Spicca anche la sfida, tutta di marca cosentina, tra il Rende e la Paolana. Al "Lorenzon" il battesimo sulla panchina della formazione tirrenica, ultima della classe, per il tecnico Tony Lio. Tutte le partite inizieranno alle ore 14.30.

Il programma della nona giornata

Sersale-Acri 2-3 giocata ieri

Gallico Catona-Morrone

Gioiosa Jonica-Gioiese

Promosport-Reggiomediterranea

Rende-Paolana

Scalea-Brancaleone

Soriano-Isola CR

Stilomonasterace-Bocale

La classifica

Reggiomediterranea 18

Gioiese 18

Isola CR 15

Promosport 14

Scalea 14

Morrone 13

Stilomonasterace 12

Brancaleone 12

Gioiosa J 11

Soriano 10

Rende 10

Gallico Catona 10

Bocale 8

Sersale 8*

Acri 8*

Paolana 4

* una partita in più