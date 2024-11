La fase degli spareggi continua. Oggi pomeriggio sei partite in programma fra i Dilettanti, a cominciare dalla finale play off di Eccellenza, tra la Reggiomediterranea e la Morrone.

A conti fatti la partita più attesa fra due squadre che amano giocare al calcio e che proveranno a superarsi a vicenda, con l’obiettivo di approdare alla fase nazionale degli spareggi per la Serie D (dove nel primo turno affronterà la seconda classificata del girone A di Eccellenza della Campania)

Play off al via anche in Promozione girone A. Il V.E. Rende se la vedrà in casa contro la Rossanese, in una gara nella quale, con eventuali supplementari, i biancorossi passano anche con un risultato di parità. Stessa cosa per l’Amantea, che ha chiuso la stagione regolare in seconda posizione. I blucerchiati ospiteranno il temibile Cassano Sybaris, in serie utile da 19 giornate. La squadra di Burgo per arrivare alla finale dovrà soltanto vincere.

Quindi ecco i play out. Il Trebisacce del bomber Galantucci gioca in casa contro il Cutro. Il San Fili di Lorenzo Stranges ospiterà invece il Real Fondo Gesù che schiera fra i pali l’esperto portiere Giulio Zizza. Nel girone B, infine, avrà luogo l’unico play out, a Mammola, fra la Vallata del Torbido e il San Gaetano Catanoso.

In tutte le gare, in caso di parità al novantesimo, si giocheranno i tempi supplementari. Qualora dovesse persistere il risultato di parità, passerà o si salverà la squadra che gioca in casa, perché meglio classificata al termine della stagione regolare.