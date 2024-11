Un quinquennio interamente intriso di amaranto quello di Consalvo Cordova, arrivato nell'estate del 2020 dal San Luca. Il difensore, infatti, non si è più mosso dal club diventandone nel tempo anche capitano e contribuendo alla graduale crescita della società fino ad arrivare ai vertici del massimo campionato regionale. Ufficiale dunque il rinnovo, anche per la stagione 2024/25 del trentenne che si esprime così subito dopo la firma sul contratto: «Far parte nuovamente di questa società è per me motivo di orgoglio, ed esserne capitano lo è ancor di più dal momento che è un ruolo che svolgo sempre con tanta responsabilità e abnegazione».

La stagione del riscatto

Un campionato, questo, in cui la Reggioravagnese deve in qualche modo riscattarsi e tornare ad essere grande, come afferma lo stesso capitano: «Quest'anno mi aspetto una stagione positiva e con l'obiettivo di toglierci tutti quanti delle soddisfazioni. Ciò non vuol dire che l'anno scorso sia stata un'annata negativa però, sicuramente, io la definirei di transizione in quanto negli ultimi anni abbiamo sempre lottato per le posizioni di vertice. Insomma, lo scorso anno è stato un campionato un po' diverso rispetto a quelli precedenti. Ora abbiamo una valida opportunità per poterci riscattare e per poter nuovamente puntare alle posizioni playoff». Una battuta infine sulle ipotetiche favorite della prossima stagione: «Facendo riferimento agli attuali movimenti di mercato io direi che la Vigor Lamezia parte un gradino sopra le altre. Non sottovaluterei la Gioiese per quello che sta facendo, comunque sia il mercato ancora è lungo e i colpi di scena non mancheranno».