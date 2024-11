Interventi per oltre un milione di euro spalmati in tre anni: sono i numeri del Piano della Regione Calabria per lo sviluppo dello sport 2018-2020, approvato dalla Giunta e ora all'esame della terza Commissione del Consiglio regionale. Con il Piano la Regione Calabria "riconosce la funzione sociale delle attività sportive e ricreative, promuovendole e valorizzandole - si legge nella relazione illustrativa - attraverso iniziative, strutture e servizi, mediante la collaborazione con soggetti pubblici e privati", con l'obiettivo di dare "impulso per una nuova cultura della pratica sportiva, nella consapevolezza che lo sport e le attività motorie e ricreative hanno un valore di connessione con i molteplici aspetti della vita quotidiana dei cittadini, come la formazione e la salute della persona". Inoltre - spiega la Giunta regionale - gli eventi sportivi "costituiscono una componente di notevole importanza anche nell'ambito dell'offerta turistica, facendo da volano all'immagine della Regione, e rafforzano la capacita' attrattiva del territorio".

Gli interventi prefigurati dal Piano triennale riguardano, in particolare, la riqualificazione dell'impiantistica sportiva, la promozione dell'attività sportiva dilettantistica, la promozione e l'organizzazione di manifestazioni e di grandi eventi sportivi "come leva di marketing territoriale e di sviluppo del turismo sportivo, progetti nazionali e territoriali per la promozione dell'attività sportiva giovanile: si punta anche a incentivare lo sviluppo delle attività sportive in favore delle persone disabili. Il Piano triennale si rivolge, in particolare, alle società sportive dilettantistiche affiliate alle Fsn, Dsa, Eps, e Federazioni sportive paralimpiche, alle organizzazioni promozionali paralimpiche, ai comitati periferici calabresi del Coni, delle Fsn, Dsa, Eps e delle organizzazioni promozionali paralimpiche.

Con riferimento all'impiantistica sportiva, inoltre, nel Piano si evidenzia che il Dipartimento regionale Lavori pubblici ha pubblicato a maggio un avviso pubblico finalizzato alla concessione di contributi regionali con dotazione finanziaria di 32 milioni: i soggetti destinatari sono gli enti pubblici, gli enti di promozione sportiva, le federazioni sportive, le società e le associazioni sportive dilettantistiche o altri soggetti riconosciuti dal Coni o dal Comitato paralimpico italiano. Per l'esecuzione del Piano triennale di sviluppo dello Sport sono previste nel bilancio regionale risorse pari a 410mila euro per il 2018, a 350mila euro per il 2019 e a 250mila per il 2020.