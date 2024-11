Paolo Gallo si dimette dall’incarico di allenatore del Rende Calcio. Ne dà notizia la società attraverso un comunicato ufficiale diramato sfruttando i propri canali social.

Più di una indiscrezione individua tra i papabili candidati alla successione mister Andrea Spinelli, tecnico d’esperienza che per 2 anni consecutivi ha portato le sue squadre (VE Rende e DB Rossoblù), nel campionato di Promozione, alle finali play off di girone, approdando nella penultima occasione alla finalissima tra le vincenti e perdendo contro la Palmese mentre nell’ultima stagione la stessa finale non si è disputata per mancanza di posti nel campionato di Eccellenza.