Il Rende Calcio comunica di aver trovato l’accordo con il tecnico Angelo Andreoli, 50enne originario di Fuscaldo, a cui sarà affidata la guida della prima squadra.

Il presidente Fabio Coscarella, nel solco della filosofia che ha contraddistinto da sempre il Rende Calcio, ha deciso di affidare la panchina ad una figura professionale del nostro territorio.

Nuova esperienza calcistica, dunque, per il tecnico castrovillarese che non ha mai allenato squadre di serie C. Un passato da calciatore in quasi tutti i club principali della regione (7 presenze con il Cosenza in serie B nel 1998, Vigor Lamezia, Catanzaro, Corigliano, Rosarno e soprattutto tante stagioni al Castrovillari dove ha chiuso la sua carriera da centrocampista nel 2008) prima di intraprendere la carriera da allenatore con le esperienze in passato sulle panchine di Paolana, Vigor Lamezia e Castrovillari. Due i campionati vinti: quello in Eccellenza con l’Acri e quello di Promozione con la Paolana.

«Come nostra abitudine abbiamo sposato prima l’uomo e poi l’allenatore – afferma il presidente Coscarella – Convinti di aver trovato gli stessi valori che caratterizzano la nostra società».

«Sono grato al presidente Coscarella e al Rende Calcio per l’occasione che mi è stata data – dice Andreoli – Si tratta di una grande opportunità e ripagherò la fiducia che è stata riposta in me con il massimo impegno».