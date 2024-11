In vista del prossimo torneo di Serie D, continua il calciomercato del Rende. Il ds Maglia è al lavoro per costruire una rosa in grado di ben figurare nel quarto livello del calcio italiano, da affidare a mister Cavaliere. Nelle ultime ore la società biancorossa ha ufficializzato tre innesti.

Con la maglia del Rende giocheranno i due ex Vigor Lamezia Matteo Gullo e Gianfranco Rondinelli e l'ex attaccante di Morrone e Locri Abdou Lahad Gueye. Gullo è un classe 2000 che andrà a potenziare il reparto offensivo rendese, mentre Rondinelli, classe 1989, è un centrocampista.

Poco fa è anche arrivata la nota che annuncia il rinnovo per un'altra stagione con il capitano Massimo Piscopo. «La sua permanenza - si legge nel comunicato del Rende - non è mai stata in dubbio: un patto d’onore, dallo scorso anno, legava Massimo e il Presidente Coscarella. Mancava solo l’ufficialità che è arrivata oggi con la firma sul contratto.

Il gladiatore, il capitano, uno degli artefici principali della miracolosa salvezza dello scorso anno si allena già da ieri, per guidare da par suo, anche questo anno, la difesa biancorossa».