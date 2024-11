Torna in campo la Serie D per disputare il turno infrasettimanale. Per via del Covid saltano tre partite. Anche il Roccella costretto nuovamente a fermarsi

Aumenta a 20 il numero delle partite che bisogna recuperare nel campionato di Serie D. Per l’emergenza dovuta al Covid, nel turno infrasettimanale di mercoledì, rimane nuovamente a riposo forzato il Roccella e non si disputerà la gara fra il San Luca e il Cittanova. Dopo una domenica di sosta, torna a giocare il Castrovillari. I rossoneri di Franceschini ospiteranno l’ambizioso Messina Fc, ma dovranno farlo senza il centravanti Corado, infortunato. In attacco speranze riposte su Bonanno e sul neo acquisto Lautaro Fernandez. Punta centrale classe ’93, Fernandez proviene dal Giugliano e vanta trascorsi nel Licata e nel Troina (con il quale ha giocato 36 gare, segnando 9 reti). In uscita invece, Solinas, Pardo e Sapone.

Al Lorenzon ci sono punti pesanti in palio, in chiave salvezza, nella gara fra il Rende e il Città di S.Agata. Si affrontano due squadre in salute, con i biancorossi reduci da tre vittorie di fila. A disposizione del tecnico Tommaso Napoli ci sarà anche il neo acquisto Luca Ferraro, attaccante lametino prelevato dal Gladiator, 91 presenze e 41 reti nei Dilettanti in Calabria. Il Città di S.Agata, guidato da Mimmo Giampà, è un avversario ostico, ma il Rende deve proseguire la sua risalita.

In occasione della 15ª giornata sono quindi 3 le gare rinviate: Paternò – Rotonda, Roccella – Gelbison e San Luca – Cittanova. Questo, invece, il programma di domani: Acr Messina – Licata, Castrovillari – Fc Messina, Dattilo – Acireale, Rende – Città S.Agata, Santa Maria Cilento – Biancavilla, Troina – Marina di Ragusa.