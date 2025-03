Giovedì 27 marzo, alle ore 17:00, la Pirossigeno Cosenza, insieme alle autorità civili e religiose, taglierà il nastro del Palazzetto dello Sport di Rende (sito in via Parigi 12), struttura polifunzionale concessa alla società rossoblù ridenominata PalaPirossigeno.

Non solo futsal: lo spazio diventerà un hub per lo sport fatto di aggregazione giovanile, eventi B2B e progetti di inclusione sociale, con l'obiettivo di diventare un punto di riferimento per il territorio. L'inaugurazione, dal titolo "Futuro in gioco – Una storia da scrivere insieme", vuole – si legge in una nota – «essere un momento di condivisione per imprese, famiglie, giovani e istituzioni. Dopo il taglio del nastro con i commissari prefettizi del comune di Rende, il Presidente della Pirossigeno e gli Ambassador dei progetti portati avanti dalla società, si alterneranno esibizioni sportive, workshop e attività di networking dedicate alle aziende».

«Il PalaPirossigeno non sarà soltanto un luogo di sport, costituirà la nostra visione del futuro – dichiara il Vice Presidente della Pirossigeno Cosenza Gaetano Piro – uno spazio di inclusione e crescita, dove i giovani potranno trasformare le differenze in ricchezza».

Dalle ore 17 alle ore 22 di domani, il pubblico potrà partecipare a: Esibizioni dimostrative; workshop "Sport e Inclusione", con testimonianze del progetto #WePlayForYou, dedicato alle realtà impegnate sul sociale del territorio; area Networking "Business Match", dove aziende e sponsor potranno gettare le basi per partnership a beneficio della comunità.

Il PalaPirossigeno permetterà di dare un notevole e ulteriore impulso alla vision della Pirossigeno Cosenza fatta di tre progetti strategici: - "Five Future" dedicato ai ragazzi, agonisti e non che vede la collaborazione con istituti scolastici per coinvolgere gli alunni su temi come fair play e crescita personale - "We Play For You": Lo sport diventa traino per iniziative di solidarietà. Il tutto si traduce in azioni concrete a beneficio di persone svantaggiate - "Partnership Changing Future": aziende che si stringono intorno ad un'idea, le collaborazioni vanno ben oltre l'aspetto economico ed hanno ricadute concrete nel sociale.

«Vogliamo dare un esempio concreto di come lo sport possa tradursi in sviluppo economico – conclude Gaetano Piro - non si tratta di semplice filantropia, ma di una strategia a 360 gradi. Ogni risorsa si trasforma in opportunità per la collettività. E da oggi grazie al PalaPirossigeno potremo scrivere nuove importanti pagine di una storia molto bella, da qui il claim futuro in gioco».