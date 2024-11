L'infinita telenovela estiva sul "caso Chievo" si arricchisce di un ulteriore puntata. Bisognerà infatti attendere domani mattina per la sentenza del Tar e, dunque, per conoscere il futuro del Chievo Verona e di conseguenza del Cosenza. Come riportato dal giornalista di Gazzetta dello Sport, Nicola Binda, il dispositivo del Tar non arriverà prima della mattinata di martedì 3 agosto.

Nel caso in cui venisse confermata l’esclusione del Chievo, dopo le bocciature di Covisoc, consiglio federale della Figc e Coni, verrebbe ripescato in Serie B il Cosenza. Per conoscere il finale della telenovela più emozionante dell'estate bisognerà attendere dunque ancora qualche ora (speriamo).