I ribaltoni in casa Reggina non finiscono mai. Massimo Taibi è al passo d’addio con il club amaranto. Una separazione molto sorprendente, arrivata qualche giorno dopo la svolta societaria de club. I rapporti già da qualche giorno non erano idilliaci ma nulla lasciava presagire che Taibi potesse salutare, anche perché il Direttore Sportivo vanta un contratto con la Reggina fino al 30 giugno 2024.

Arriva Martino?

L’addio con Taibi spalanca le porte all’arrivo in amaranto di Gabriele Martino che, di fatto, tornerebbe nella Reggina per quella che sarebbe la sua terza parentesi professionale.