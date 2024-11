Il centrocampista Riccardo Pagano è un nuovo calciatore dell’Us Catanzaro 1929. Arriva alla corte di mister Caserta dall’As Roma in prestito con la formula del riscatto e controriscatto. Diciannove anni, si è formato nelle giovanili della squadra capitolina debuttando in A lo scorso anno quando in panchina sedeva Mourinho. Nella massima serie ha totalizzato 4 presenze e 3 in Europa League.

Con la Primavera giallorossa, nella ultime due stagioni, ha siglato complessivamente 28 reti. «Per me è una grande opportunità essere qui a Catanzaro – ha detto nella sua prima intervista ufficiale da calciatore delle Aquile – in un campionato difficile com’è la Serie B. Arrivo in una squadra che lo scorso anno ha fatto molto bene e quindi ci sono tutte le condizioni per poter dimostrare il mio talento”.

Nato a Tivoli, la Roma è stata la sua seconda famiglia: «È un ambiente che mi ha dato tanto. Sono stato all’interno di Trigoria 12 anni: questa straordinaria esperienza mi ha fatto crescere come uomo e come calciatore. Non smetterò mai di ringraziare la mia società di provenienza». Un ambiente caloroso quello romanista così come caloroso è il pubblico di Catanzaro. «So che qui c’è tanta passione – ha concluso – e non vedo l’ora di vedere i tifosi allo stadio. A tutti loro garantisco che daremo il massimo per questa maglia, provando a regalargli le soddisfazioni che meritano».