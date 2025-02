Tra sabato 8 e domenica 9 febbraio, nel campionato di Promozione girone A si disputeranno gli incontri che caratterizzeranno la 20ª giornata.

La giornata si aprirà con l’anticipo tra Mesoraca e Scalea. Sul campo di Cotronei, gli uomini di Varacalli, terzi in classifica con 39 punti (per differenza reti) saranno chiamati a un difficile confronto contro quelli di Germano. Che di punti ne ha 21. La squadra tirrenica, dopo una serie di risultati anche importanti, arriva da un inatteso stop interno inflitto dal Cassano Sybaris domenica scorsa. Di contro, il Mesoraca, con occhio attento alla gara di Luzzi, se vuole continuare a scalare posizioni, non può mancare l’appuntamento con i 3 punti. Arbitro: Riccardo Baronello di Lamezia Terme.

La capolista Trebisacce, dopo il pari casalingo a reti inviolate contro il Sersale, giocherà ancora sul proprio campo, ospite di turno la Soccer Montalto che in 4 giorni ha conquistato 6 punti (vittorie interne contro VE Rende e il recupero contro il Malvito) ha lasciato l’ultimo gradino della graduatoria. Il Trebisacce si guarda alle spalle, la distanza si è ridotta a 3 punti sulla diretta inseguitrice DB Rossoblù Luzzi, vietato distrarsi. Per la Soccer Montalto, sebbene sulla carta parta da sfavorita, l’entusiasmo e l’accresciuta autostima potrebbero essere frecce al proprio arco. Arbitro: Salvatore Matteo Bianchi di Rossano.

Indubbiamente il clou della giornata è lo scontro tra DB Rossoblù Luzzi, 2° con 41 punti, e Altomonte RC, 4° (per differenza reti) con 39. Si ripeta la sfida tra le formazioni che lo scorso anno si sono affrontate, dopo splendide gare di campionato, nella finale playoff di girone conclusa con la vittoria di misura della squadra di Luzzi. Una sfida da “clima derby” animate da una sana rivalità che vedrà duellare entrambe con la speranza di agguantare la cima. I padroni di casa, dopo il cambio in panchina, troveranno di fronte gli ospiti che vantano, prima della sfida, 9 risultati utili consecutivi. Sicuramente, la cornice di pubblico colorerà gli spalti del “San Francesco” di Luzzi com’è giusto che sia. Arbitro: Gregorio Polistena di Soverato.

Il Campora, in ascesa da 3 turni (7 punti) ora è attestato fuori zona playout con 22 punti, dovrà vedersela contro il Cotronei (30 p) che nelle ultime gare ha accusato un periodo di flessione. I padroni di casa, sul proprio campo, hanno vinto 4 volte, perso 3 gare e pareggiate le altre 2. Attenti al Cotronei, lontano dal proprio terreno, si è imposto in 5 occasioni. Arbitro: Antonio Francesco M. Lamberti di Paola

Il Sersale, dopo 11 pareggi, l’ultimo dei quali ottenuto sul campo del Trebisacce, ospiterà la Juvenilia RCS. Proprio la incoraggiante prestazione a Trebisacce sprona i giallorossi a continuare nella scia magari puntando all’incasso pieno di punti. E se le prestazioni offerte contro la PLM Morrone e Altomonte RC incoraggiano la squadra cosentina, ora non bastano più. La posizione in classifica (terzultima con 15 punti) impone incamerare punti. Arbitro: Vincenzo Ciacco di Cosenza.

Sull’ex erba naturale del “P. Toscano”, il Cassano Sybaris aspetta l’Amantea. Dopo un inizio balbettante, i biancoazzurri cassanesi hanno scalato diversi gradini portandosi in una posizione di comodo per ambire alla salvezza diretta, se non di più. Contro l’Amantea (18 p) non sarà facile ma gli uomini di Burgo hanno già sovvertito altri pronostici. I blucerchiati hanno ora urgente necessita di punti per non subire ulteriore distacco dal confine della zona rossa, ora a 3 punti. Arbitro: Vanessa Tempesta di Rossano.

Il Malvito, dopo i 22 minuti del recupero di mercoledì scorso contro la Soccer Montalto perso per 2-0, dovrà confrontarsi con la PLM Morrone che vive un particolare momento. I gialloverdi devono probabilmente ancora assorbire la “cura Caruso”, nuovo tecnico, ma l’0inversione di rotta non ammette più ritardi, la classifica è impietosa. Per la PLM Morrone, la sconfitta interna contro la più diretta antagonista Mesoraca potrebbe aver spento i sogni di primo piano, imperativo stare attenti a quanto succede alle proprie spalle, chi rincorre è a pochi punti. Arbitro: Christian Serra di Vibo Valentia.

A conclusione, ecco l’incontro VE Rende – AEK Crotone. Per quanto ipotizzabile, sembra che i biancoverdi abbiano tirato i remi in barca, forse già rassegnati al destino della retrocessione diretta. Al momento piazzati all’ultimo posto con 8 punti, al VE rende serve l’impresa che fino a pochi giorni fa era inseguita da altri. Per i pitagorici occasione d’oro per un altro passo verso la salvezza, una eventuale vittoria avvicinerebbe l’obbiettivo. Arbitro: Christian Morgese di Vibo Valentia.

Ricordando che le gare avranno inizio alle 15:00, ecco il dettaglio della 20ª giornata:

Mesoraca – Scalea

Sersale – Juvenilia RCS

Trebisacce – Soccer Montalto

VE Rende – AEK Crotone

Malvito – PLM Morrone

Campora – Cotronei

Cassano Sybaris – Amantea

DB Rossoblù Luzzi – Altomonte RC

Classifica alla 19ª giornata:

Trebisacce 44 - DB Rossoblù Luzzi 41 - Mesoraca e Altomonte RC 39 – PLM Morrone 34 - Cotronei 30 - Sersale 29 – Cassano Sybaris 25 – Campora 22 - Scalea e AEK Crotone 21 – Malvito e Amantea 18 –Juvenilia RCS 14 - Soccer Montalto 12 - VE Rende 8