«Scrivete che il Barcellona è in grande difficoltà, ma se loro sono in difficoltà noi, lo dico in calabrese, siamo “muru muru c'u spitali”». Risponde così Rino Gattuso, allenatore del Napoli e originario di Corigliano Calabro, durante una conferenza stampa con i giornalisti.

Ringhio, visibilmente infastidito dalle domande dei giornalisti che lo incalzano sul Barcellona e sulla sfida che la squadra partenopea dovrà tenere in vista della Champions League, risponde a tono utilizzando il dialetto calabrese. E quando qualcuno gli chiede la traduzione, lui risponde sarcasticamente: «È facile!».