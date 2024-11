L'italiano e lo spagnolo inizieranno il loro cammino in Florida nel secondo turno con un nuovo incrocio che potrebbe arrivare solo in finale. In tabellone saranno presenti al via sette tennisti italiani

Tutto pronto per il Masters 1000 di Miami negli Stati Uniti, in programma dal 20 al 31 marzo. Sarà l'Hard Rock Stadium a Miami Garden a far da scenario a una nuova sfida tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, che dopo i sorteggi potrebbe arrivare solo all'atto finale del torneo. Non sarà presente Novak Djokovic, con i due che saranno teste di serie numero numero 1 e 2. Il 22enne tennista azzurro è stato sorteggiato nella parte bassa del tabellone e potrebbe incrociare in semifinale il numero 4 del ranking Atp, il russo Daniil Medvedev. Nell'edizione 2023 l'azzurro perse in finale contro il tennista russo in due set (7-5, 6-3). Il ventenne murciano nella parte alta, invece nel penultimo atto, del torneo potrebbe sfidare uno tra Alexander Zverev o Holger Rune.

Il tabellone di Sinner e Alcaraz

Nel secondo torneo sul cemento americano Sinner, che usufruirà del bye come testa di serie, incontrerà al suo esordio uno tra Cachin e un qualificato. In caso di vittoria, al terzo turno avrebbe probabilmente uno tra Griekspoor o Michelsen, agli ottavi una potenziale insidia stelle e strisce, rappresentata da Tiafoe o Paul, mentre nei quarti potrebbe trovare uno tra Rublev e Tsitsipas, per poi avere Medvedev in semifinale. Parte del tabellone insidiosa per Alcaraz con il debutto probabile nel secondo turno con Vukic, poi Coric o Monfils, ottavo di finale con Shelton o Musetti, quarti con uno tra Hurkacz, Korda o Dimitrov e semifinale con Zverev o Rune.

Gli altri azzurri nel tabellone

Matteo Berrettini, tornato in campo a Phoenix dopo sette mesi di stop, esordirà contro l'ex n.1 del ranking Andy Murray. Questi gli impegni degli altri azzurri: Musetti incrocia al via Safiullin, Arnaldi debutta con Fils, Sonego sfida Evans, Darderi con Shapovalov, mentre Cobolli troverà un avversario che arriva dalle qualificazioni.