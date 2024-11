Attesa tra i dilettanti per i verdetti della Covisod. Nelle prossime ore la sentenza definitiva. In ansia la società del presidente Caffo che spera nella scure della Commissione di vigilanza per essere ripescata. E per i rossoblù tifano i club calabresi di Eccellenza e Promozione

VIBO VALENTIA - Cresce l’attesa in serie D per le decisioni della Covisod che nelle prossime ore dirà quante delle 167 squadre iscritte al campionato sono in regola. Ansia in casa della Vibonese, in pole position per un ripescaggio nel massimo torneo dei dilettanti. Perché il sogno di quest’estate possa avverarsi è però necessario che si liberino i posti.

La situazione. Quattro società sono saltate al primo appello per cui il numero delle iscritte è già sceso a 167. Considerati i probabili ripescaggi in Lega Pro ci potrebbe essere un ulteriore scrematura, ancora insufficiente a soddisfare la voglia di serie D dei rossoblù. E allora si spera nella scure della Covisod chiamata a bocciare i club inadempienti. Non sono pochi, ma nemmeno tanti, la Vibonese spera siano sufficienti per far scendere il numero degli iscritti sotto quota 162. Nelle prossime ore il presidente Caffo e il direttore generale Danilo Beccaria capiranno quali saranno le reali chance di ripescaggio.

Verdetto finale. Soltanto giovedì 31 lulgio, al termine del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, si conoscerà però l’organico del prossimo campionato di serie D 2014/2015 e quindi soltanto tra una settimana la Vibonese saprà dove giocherà nella prossima stagione. Per la Vibonese tifano diverse società calabresi. Quelle di Eccellenza che sperano di non avere come avversario una probabile corazzata e quelle che l’Eccellenza la sognano come il Rizziconi, il Roggiano, il San Lucido e, soprattutto, il Reggio Mediterranea.