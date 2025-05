Le date delle gare dei play out di Serie B, inizialmente previsti tra il 19 e il 24 maggio, dopo il rinvio del turno pasquale per la morte di Papa Francesco, non sono ancora ufficiali. La causa, come spiega Il Secolo XIX, è un presunto vizio procedurale emerso nella votazione della Lega B che ha reso nulle le date scelte.

Nel frattempo, le società coinvolte non hanno raggiunto un accordo sulle nuove tempistiche: alcune preferirebbero giocare tra il 20 e il 27 maggio, altre tra il 22 e il 27. La decisione ufficiale è attesa a breve, ma il clima resta incerto e caotico.