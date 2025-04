Il sindaco esprime soddisfazione per il via libera regionale alla ristrutturazione dell’impianto: «Sette milioni di euro non bastano per uno stadio nuovo, ma sono un punto di partenza. Ora avanti con convenzione e progettazione»

“Ho appreso, con particolare soddisfazione, che il Dipartimento Infrastrutture e lavori pubblici della Regione Calabria ha comunicato, in data odierna, la pubblicazione del decreto di finanziamento per la riqualificazione dello Stadio comunale San Vito-Marulla”.

Lo afferma il Sindaco Franz Caruso esprimendo compiacimento per la comunicazione trasmessa al Settore Lavori pubblici del Comune di Cosenza dalla Regione Calabria e che segue di qualche giorno la presa di posizione del primo cittadino che aveva reclamato attenzione dal governo regionale sull'importante struttura sportiva della città dei Bruzi.

“Non più tardi di qualche giorno fa – ha sottolineato Franz Caruso - ho espresso la mia vibrata protesta per l'inspiegabile ritardo nell'erogazione del finanziamento. Un ritardo che oggi viene colmato. La procedura cui siamo stati obbligati dalla Regione – rimarca ancora il Sindaco Franz Caruso – è durata circa un anno ed è stata seguita dai nostri uffici con perizia e molta attenzione. Abbiamo prodotto una mole considerevole di atti, tra certificazioni, indicazione dei lavori, delibere di giunta, prima, e di Consiglio Comunale, dopo, mettendo in campo un'attività che il Cipes (il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) ha riconosciuto, per il recupero del nostro Stadio, meritevole di finanziamento”.

Franz Caruso ha poi ricordato anche quali saranno gli step successivi. “Adesso – ha aggiunto il Sindaco - si tratta di firmare la convenzione con il Dipartimento regionale e avviare al più presto la procedura per la progettazione e l'esecuzione dei lavori. Pur nella consapevolezza del momento di difficoltà attraversato dalla squadra rossoblù e nell'auspicio che possa presto risalire la china, è bene che si sappia che il Comune di Cosenza continuerà a fare di tutto per garantire a tutta la tifoseria uno stadio che possa competere anche con impianti sportivi più blasonati.

E' evidente – ha puntualizzato il primo cittadino - che tutta la nostra attività futura sarà finalizzata a far sì che la città di Cosenza e la sua provincia possano godere di una struttura sportiva riqualificata, in grado di poter ospitare anche manifestazioni di caratura internazionale, auspicando che a Cosenza possa ritornare, dopo tanti decenni, la nazionale maggiore di calcio”.

Un ultimo passaggio il Sindaco Franz Caruso lo ha dedicato all'importo del finanziamento. “Sette milioni di euro – ha puntualizzato - non sono certamente pochi, ma neanche sufficienti per uno stadio completamente nuovo. Il mio impegno è quello di continuare nella direzione di attrarre nuove forme di finanziamento, al fine di poter annoverare il San Vito-Marulla tra le migliori e più moderne strutture del Mezzogiorno d'Italia”.

Il Sindaco Franz Caruso ha inoltre ribadito che la riqualificazione dello stadio “dovrà essere un intervento non di facciata, ma sostanziale, in grado di dare all'opera una dignità strutturale importante. A noi interessa realizzare una struttura nuova, moderna, che sia efficiente e che risulti attrattiva. Lo Stadio andava assolutamente ammodernato, perché vetusto e bisognevole di lavori straordinari, anche per i traguardi sportivi cui la squadra e la città devono legittimamente ambire per il futuro”.

Il Sindaco Franz Caruso ha, infine, ringraziato l'Assessore ai lavori pubblici Damiano Covelli, insieme all'ingegner Salvatore Modesto, dirigente del settore, e all'ing. Gennaro Spolverino, dell'ufficio tecnico comunale, “i quali – ha concluso il primo cittadino - non si sono certamente risparmiati nell'interloquire con gli uffici regionali e produrre tutti gli atti necessari e richiesti al fine di raggiungere questo straordinario risultato”.