La tempesta è passata lasciando dietro di se un mare di polemiche e dita puntate. Giuste giustissime se rivolte a quanto accaduto, la rissa in rosa nel palazzetto di Reggio tra la formazione locale e Vibo è da condannare, demonizzare, punire. E’ bene chiarirlo. Ma guai ad inserire tutto nel calderone dell’effetto mediatico. Il calcio a 5 è soprattutto altro come lo è lo sport in generale.

Ecco perché Reggio e Vibo hanno voluto chiarire subito l’episodio, stringendosi le mani a fine gara. Ecco perché Reggio e Vibo si incontreranno in un’amichevole la prossima settimana. Ecco perché sono state le stesse due dirigenze a punire subito le protagoniste dell’azzuffata domenicale con provvedimenti disciplinari – come rimarcato ai microfoni di LaC dal presidente reggino, Massimo Pansera.

Insomma, Reggio e Vibo hanno voltato pagina. Giusto il tempo di organizzarsi e torneranno l’una di fronte all’altra per chiedersi ufficialmente scusa, per chiedere ufficialmente scusa al grande pubblico del Futsal e ripartire.

