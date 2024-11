La sconfitta maturata ieri pomeriggio in casa contro il Brescia ha fatto scattare più di un campanello d’allarme in terra bruzia

La sconfitta maturata ieri pomeriggio in casa contro il Brescia ha fatto scattare più di un campanello d’allarme in casa Cosenza. Nel post-partita William Viali ha detto la sua sul match, ma è consapevole che non vincere contro la Feralpisalò rappresenterebbe la caduta in un precipizio. Il primo provvedimento risale a ieri sera: squadra informata della seduta odierna alle 8.30 e delle doppie sessioni fino alla partenza per Piacenza.

Questa mattina il club ha deciso di rincarare la dose così da arrivare alla sfida del Garilli con la massima concentrazione da parte dei calciatori. «La Società Cosenza Calcio – si legge in una nota – informa che al termine della seduta pomeridiana di allenamento la squadra andrà in ritiro fino alla partenza per la gara con la Feralpisalò». Messaggio chiarissimo per Forte e compagni che devono svoltare fin dalla prossima partita.